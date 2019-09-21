"حلم السفر".. سقوط سائق استولى على أموال الشباب في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، بالمنوفية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت بقيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "تحت التأسيس - كائنة بذات الدائرة" دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر على (3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالي)، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المُشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.