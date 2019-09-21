قيمتها مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.
ونجح قطاع أمن المنافذ خلال يوم في ضبط 6 قضايا تهريب، وضبط خلالها "عقاقير طبية، قطع غيارات سيارات متنوعة، شيشة إلكترونية ومستلزماتها، مستحضرات تجميل، ساعات يد، نظارات شمسية، بطاريات سيارات، ملابس أجنبية الصنع" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "مليون ومائة ألف وسبعمائة وأربعة جنيهات".
وضبط قطاع أمن المنافذ قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة مائتان وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة جنيه، بالإضافة إلى (500) كارت شحن خطوط هواتف محمولة فئة 25 جنيهاً، فضلاً عن ضبط قضية تهريب معادن نفيسة بمضبوطات (60) جنيهاً ذهبياً.
وتمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط "40" قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، فضلاً عن ضبط "1058" مخالفة مرورية متنوعة.
وأثمرت جهود قطاع أمن المنافذ عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت "900 جرام لنبات القات المخدر"، وتنفيذ 226 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم التسلل، تزوير المستندات.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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