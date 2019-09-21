رصاصة بالرأس وجثة بالطريق.. تفاصيل مقتل شخص على يد تاجر ماشية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، في كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق، وضبط المتهم بارتكاب الجريمة بسبب تعثره في سداد ديونه.

تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة المركز "به إصابة طلق ناري بالرأس") على جانب الطريق المجاور لترعة الجرجاوية بدائرة المركز.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (سمسار بيع مواشى - مُقيم بقرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وأنه كان مدينا للمجني عليه بمبلغ مالي فعقد العزم على التخلص منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.