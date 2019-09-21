محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5862مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و202 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، 28 مخالفة دراجات نارية مخالفة، و29 مخالفة شروط الترخيص، و8 مخالفات "موقف عشوائي"، و43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية": ضبط 5862 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.