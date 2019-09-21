خلال يوم.. ضبط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق. وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع. وأسفرت الجهود عن ضبط 36 متهمًا خلال حملات أمنية على البؤر الإجرامية الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وتنفيذ الأحكام. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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