شبورة حد الضباب.. الأرصاد تراجع درجات الحرارة ونشاط للرياح على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تشهد تراجعا تدريجيا بمعدل درجتين، بعد أن كانت 34 على القاهرة ستصل إلى 32 و31 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة ولم تنخفض تصل لـ90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة و60% على شمال الصعيد، ، لكن الإحساس بشدة الحرارة لم يعد موجودا نتيجة وجود منخفض في طبقات الجو العليا يقلل من حدة الرطوبة، وتؤدي إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على عدة مناطق.

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وتابع: تكثر الشبورة في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشيرا إلى أن بعض الأماكن تصل الشبورة إلى حد الضباب.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن فترات الليل ستكون أكثر برودة من الأيام السابقة، خاصة مع زيادة ساعات الليل، لافتًا إلى أن مصر باتت تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من آسيا وأوروبا والتي أصبحت أكثر برودة نتيجة تغير درجات الحرارة هناك.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة وجود نشاط للرياح في جنوب الصعيد وجنوب سيناء سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.