وزير التموين يفتتح مركز الخدمة المتطورة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح وزير التموين والتجارة الخارجية، منذ قليل، مكتب الخدمة المتطورة بالعمرانية بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وقال وزير التموين، إنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف الوزير، أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين، يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث أن الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وأيضاً توفير السلع الغذائية في مختلف المجمعات وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطوير كافة الخدمات في المؤسسات بالدولة من أجل راحة المواطن.

فيما استمع الوزير، إلى شرح تفصيلي عن كيفية دورة العمل بمكتب الخدمة المتطور بالعمرانية من العاملين بالمكتب، والذي أكدوا أن دورة العمل لأداء الخدمة المواطن لا تتعدى 15 دقيقة خلال تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، ووجه الوزير العاملين بالاستمرار في العمل على راحة المواطنين وأن الهدف من تطوير هذه المكاتب وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة.