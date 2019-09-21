أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة تعمل في مجال الصوب الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة تعمل في مجال الصوب الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقوم الشركة المزمع تأسيسها بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة من خلال ثلاث مراحل (المرحلة الأولى تتمثل فى إنشاء نموذج مزارع مستدامة في الحقل المفتوح وتحت الصوب ووحدات صناعية زراعية على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان – المرحلة الثانية تتمثل في تطبيق المرحلة الأولى على نطاق واسع لمساحة من 1000 إلى 5000 فدان على أن تبدأ هذه المرحلة بعد الإنتهاء من تصنيع أول صوبة محليًا بالمواصفات الأوربية المطلوبة والتدريب على إدارتها والتعامل معها – فيما تتمثل المرحلة الثالثة فى تعميم نموذج المراحل السابقة على نطاق أوسع داخل مصر وخارجها).
ومن جانبه أشار العالم المصري الدكتور هاني الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة "فورسيت للتنمية والإبتكار" إلى أهداف الشركة التي سيتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتي تتمثل فى (إنشاء مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة – تصميم وإنشاء والإشراف على تنفيذ نماذج ومجتمعات جديدة متكاملة متوافقة مع التوجهات والتكنولوجيات الحديثة – إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية فى المناطق الجافة بالحقل المفتوح والصوب الزراعية الحديثة متعددة الأغراض – توطين التكنولوجيات المتقدمة لتصنيع الصوب الزراعية بغرض الاستغلال المحلي والتصدير).
كما ثمّن "الكاتب" على دور وزارة الإنتاج الحربي في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.