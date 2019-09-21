أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة تعمل في مجال الصوب الزراعية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى قيام الأطراف الثلاثة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في إنشاء مجتمعات جديدة خضراء مرتبطة بالاستخدام المستدام للأراضي وبناء سلسلة قيمة زراعية متكاملة تستغل المواد الخام المنتجة في التصنيع الزراعي وتطوير منتجاته وتسويقها داخل البلاد وعلى مستوى المنطقة، من خلال استخدام أفضل السبل التي تؤدي إلى توفير المياه وتقليل استهلاك السماد والمبيدات الحشرية، بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للبلاد في مجال الصوب الزراعية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.

وتقوم الشركة المزمع تأسيسها بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة من خلال ثلاث مراحل (المرحلة الأولى تتمثل فى إنشاء نموذج مزارع مستدامة في الحقل المفتوح وتحت الصوب ووحدات صناعية زراعية على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان – المرحلة الثانية تتمثل في تطبيق المرحلة الأولى على نطاق واسع لمساحة من 1000 إلى 5000 فدان على أن تبدأ هذه المرحلة بعد الإنتهاء من تصنيع أول صوبة محليًا بالمواصفات الأوربية المطلوبة والتدريب على إدارتها والتعامل معها – فيما تتمثل المرحلة الثالثة فى تعميم نموذج المراحل السابقة على نطاق أوسع داخل مصر وخارجها).

ومن جانبه أشار العالم المصري الدكتور هاني الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة "فورسيت للتنمية والإبتكار" إلى أهداف الشركة التي سيتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتي تتمثل فى (إنشاء مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة – تصميم وإنشاء والإشراف على تنفيذ نماذج ومجتمعات جديدة متكاملة متوافقة مع التوجهات والتكنولوجيات الحديثة – إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية فى المناطق الجافة بالحقل المفتوح والصوب الزراعية الحديثة متعددة الأغراض – توطين التكنولوجيات المتقدمة لتصنيع الصوب الزراعية بغرض الاستغلال المحلي والتصدير).