أخبار مصر | وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان أعمال تطوير نادي قارون الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان أعمال تطوير نادي قارون الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته الميدانية التي يقوم بها اليوم لمحافظة الفيوم، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها بنادي قارون الرياضي والتي تشمل "مجمع الصالات المغطاة، مجمع صالات الجيم، ملعب متعدد"، وذلك وسط تواجد أعضاء النادي ومجلس الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم.

وكما قام الدكتور أشرف صبحي بوضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ومجمع إسكواش بالنادي، بجانب القيام بجولة تفقدية لمنشآت النادي، والاطلاع على ما يقدمه من خدمات شبابية ورياضية لأعضائه، وكذا متابعة الأنشطة الرياضية المقامة به.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمنشآت الشبابية والرياضية المتميزة بنادي قارون الرياضي والتي ستساهم بشكل كبير في الكشف عن المواهب الشابة بالمحافظة من خلال إتاحة الممارسة الرياضية لهم بتلك المنشآت في مختلف الألعاب الرياضية، معتبرا نادى قارون إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية بمصر.

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وأثنى الوزير على تجربة مجلس إدارة نادى قارون الرياضي ودوره الملموس في حسن استثمار منشآت النادي وتعظيم إيراداته والاستفادة منها في تطوير البنية التحتية بالنادى، والتوسع في الأنشطة المقدمة بالشكل الذي يلبي رغبات وطموحات أعضائه، إضافة إلى دعم الوزارة للنادى في إنشاء ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية.

كما كشف الدكتور أشرف صبحي عن حجم استثمارات القطاع الخاص فى مراكز الشباب والذي بلغ 500 مليون جنيه حتى الآن ضمن الخطة التي تنتهجها الوزارة نحو الاستثمار في مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تفعيلا للإدارة الاقتصادية لها، وما ينتج عن ذلك من تطوير للبنية الإنشائية بتلك المراكز بمشاركة القطاع الخاص في إطار تخفيف العبء عن موازنة الدولة.

ومن جانبه، رحب محافظ الفيوم بزيارة وزير الشباب والرياضة للمنشآت الرياضية بها، مشيدا بدور وزير الشباب والرياضة في دعم وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.