أخبار مصر | محافظ الفيوم يستقبل وزير الرياضة ويكرمان أبطال المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الفيوم يستقبل وزير الرياضة ويكرمان أبطال المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، صباح اليوم السبت بديوان عام المحافظة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب وصوله إلى المحافظة وقبيل بدء زيارته التفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وافتتاح أعمال التطوير التي انتهت في بعض منها.

وعقد الوزير اجتماعًا مع محافظ الفيوم بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الوزارة، استعرض خلاله أوضاع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وخطة الوزارة نحو تلبية احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالفيوم على صعيد تطوير البنية الإنشائية بها من جانب، وإقامة البرامج والمشروعات والأنشطة من جانب آخر.

وكما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بتكريم أبناء المحافظة الذين حققوا المراكز الأولى بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب التي أقيمت بالمغرب وهم اللاعب أحمد سعد زغلول الذي حصل على 3 ميداليات ذهبية في رفع الأثقال وزن 67 كيلو، واللاعب أحمد عادل السيد الفائز بميداليتين فضيتين في رفع الأأثقال، واللاعبة ميسون إيهاب الفائزة بذهبية التايكوندو.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكامل للمنشآت الشبابية والرياضية بالفيوم لخدمة النشء والشباب أبناء المحافظة، مشيرًا إلى نجاح خطة الوزارة على صعيد الاستثمار في مراكز شباب المحافظة وإدارتها بشكل اقتصادي يجلب عوائد ذاتية للمراكز تٌستخدم في صيانة منشآتها وتكثيف البرامج والأنشطة بها.

يذكر أن الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير الشباب الرياضة اليوم لمحافظة الفيوم تشمل افتتاح أعمال التطوير بنادى قارون الرياضي وتتضمن افتتاح "مجمع الصالات المغطاة، مجمع الملاعب، صالات الجيم، الملعب الخماسي"، بالنادي إضافة إلى وضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة ومجمع اسكواش وملعب كرة قدم قانوني بنادي قارون الرياضي، كما تشمل الجولة زيارة استاد الفيوم، وافتتاح تطوير مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم.