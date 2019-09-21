أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

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وأوضحت الهيئة أن سبب تأخيرات القطارات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
وبينت الهيئة القومية لسكك حديد مصرمعدلات التأخيرات وأنها تشمل الآتي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
واعتذرالهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وتوفر الهيئة اشتراكات مخفضة للطلاب، حيث يتيح الاشتراك لهم استقلال القطارات العادية فقط (المميزة والمطورة)، بتخفيض يصل 98% من قيمة الاشتراك، ويتمتع الطلاب بالاستفادة من هذا الاشتراك لمدة 9 شهور.
كما يمكن اتخاذ الدرجة المكيفة بعد دفع فرق الأجرة بين الدرجتين إذا أراد الراكب، ولكن على الطالب التوجه لناظر المحطة في كل رحلة، قبل السفر لاعتماد الرحلة، وخصم مسافة الرحلة من الاشتراك، واعتماده بخاتم المحطة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الاشتراكات:
1- اسحب استمارة اشتراكات القطارات من أي مكتب بالمحطة القريبة منك، وتكلفك الاستمارة 5 جنيهات.
2- املأ بيانات الاستمارة من واقع بطاقة الرقم القومى سارية.
3- احضر عدد 2 صورة شخصية 4 × 6 وتلصق على الاستمارة على أن تختم بخاتم شعار الجمهورية لجهة طالب الاشتراك من الجامعة أو جهة العمل – بحيث يكون الخاتم مناصفة بين الصورة الأولى والاستمارة، أما الصورة الثانية تكون مختومة من الخلف.
4- ختم بيانات الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية أيضًا.
5 – في حالة تغير بيانات الاستمارة عن بيان الرقم القومي يلزم إحضار المستندات التالية:- "عقد إيجار موثق – إيصال مرافق حديث"، أما في حالة تغير جهة العمل يجب إحضار قرار "التعيين أو قرار النقل أو الندب".
6- طلاب المدارس قبل الجامعي عليهم إحضار صورة شهادة الميلاد الرقم القومي وصورة بطاقة ولي الأمر، أما أن كان المتقدم ليس طالب أو موظف فيتم إحضار 2 صورة شخصية وصورة البطاقة فقط.