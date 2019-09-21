مصر | مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ28 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ28 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل جلسة نطقها بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 28 سبتمبر الجاري لتعذر إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم لدواع أمنية.

والمتهمون المحبوسين هم كل من عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسى وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمي وكريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقي ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحي ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر علي سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.