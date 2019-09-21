مصر | نشرة مرور "الخليج 365".. سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365".. سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات
وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 5862 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:2248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 202 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير، 28مخالفةدراجات نارية مخالفة، 29 مخالفة شروط الترخيص، 8 مخالفات"موقف عشوائي، 43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.