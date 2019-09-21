شكرا لقرائتكم خبر عن «مطبات ذكية» لمواجهة السير عكس الاتجاه في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأت إدارة مرو القناطر الخيرية بالتنسيق مع مجلس المدينة إلى استخدام مطبات «ذكية» من نوع خاص للقضاء على ظاهرة سير السيارات عكس الاتجاه، حيث تمت الاستعانة بمطبات «الاتجاه الواحد» «الشوكة» والتى تسمح بمرور السيارة في اتجاه واحد ولا تسمح بالعودة فيه، حيث تتسبب «المطبات» في إتلاف الإطار إذا حاول السائق السير في الاتجاه العكسى.

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وتم تزويد المطبات بـ«شبكة حديدية» حادة تتسبب في إحداث ثقوب وقطع في إطارات السيارة التي يحاول قائدها السير في الاتجاه المعاكس، وتم تصميمها بحيث تنخفض إلى الأسفل أثناء سير السيارة في الاتجاه الصحيح فيما تعوق السير في الاتجاه الخطأ.

وقام فريق من إدارة مرور القناطر، برئاسة النقيب إبراهيم الديناصوري، بإشراف العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، ومجلس مدينة القناطر برئاسة العقيد أحمد الهواري، بتركيب أول حاجزين شوكة ضمن خطة تزويد المدينة بالمطبات الذكية، حيث تم تركيب الأول أمام موقف الأتوبيسات بالكورنيش، والثاني أمام مدخل الكوبري الجديد بهدف ضبط الحالة المرورية بمنطقة الميدان ومنع حالة السير العكسي التي تؤدي للتكدس المروري والازدحام الشديد من المتعدين والمخالفين من سائقي الدراجات البخارية والميكروباص. كما تم تعليق لافتات تحذيرية بمنطقة تركيب المطبات الجديدة حملت عبارة «احترس مطب صناعي شوكة».

قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن عملية تركيب المطبات تمت بالتنسيق بين وحدة مرور القناطر مع وضع علامات تحذيرية بوجود هذه المطبات بهدف تنظيم حركة المرور ومنع السير عكس الاتجاه بالمدينة.