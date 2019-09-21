شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصلاح الزراعي» تحقق فائضًا لأول مرة: بلغ ١٨ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حققت هذا العام فائضا بلغ حوالي ١٨ مليون جنيه، رغم كونها هيئة خدمية، وذلك لأول مرة في تاريخ الهيئة، حيث كان العجز في الحساب الختامي صفر، بخلاف مستحقات إيرادات تتعدى المليار جنيه تحت التحصيل.

وأضاف «أبوستيت»، في تصريحات صحفية، السبت، أن إيرادات الهيئة هذا العام بلغت حوالي ٤٥٥ مليونا و٥٥٢ ألف جنيه، بينما بلغت جملة المصروفات حوالي ٤٣٧ مليونا و١٢٩ ألف جنيه، ما يعني أن إجمالي الفائض بلغ حوالي ١٨ مليونا و٣٩٣ ألف جنيه، بينما كانت تعاني خلال العام ٢٠١٥- ٢٠١٦ من عجز بلغ حوالي ٢٥٤ مليون جنيه، وخلال عام ٢٠١٦-٢٠١٧ انخفض العجز إلى حوالي ١٣٥ مليون جنيه، بينما بلغ العجز في العام ٢٠١٧- ٢٠١٨ حوالي ٧٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك أيضا مبالغ تحت التحصيل مستحقة للهيئة، تبلغ حوالي ١ مليار و٢١١ مليون جنيه، من بينها مبلغ ٩٤٦ مليونا و٨٢٧ ألف جنيه، مقابل تغيير الغرض طبقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فضلا عن مبلغ ٢٢٠ مليون جنيه على نادي سموحة بحكم نهائي من محكمة النقض، و٣٧ مليون جنيه على كلية التربية الرياضية بالإسكندرية بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، و٨ ملايين جنيه على هيئة المجتمعات العمرانية بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.