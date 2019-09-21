شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحصل على جائزة التميز في مسابقة الروبوت العالمية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل فريق كلية الهندسة بشبرا- جامعة بنها، على جائزة التميز فى مسابقة الروبوت العالمية فى الصين، والمقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير بجامعة شيان الصينية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية، إن فريق جامعة بنها نجح فى اجتياز التصفيات المختلفة للمسابقة، وحصل فريق هندسة شبرا على جائزه التميز ومكافأة مالية بقيمة ٢٠٠٠ يوان بعد أن حصل على المركز السابع فى المسابقة من إجمالى ٣٢ مشاركا من مختلف جامعات العالم.

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من جانبه، وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التهنئة لفريق كلية الهندسة بشبرا وطلاب الجامعة المشاركين فى مسابقة الروبوت العالمية فى الصين.

وأكد السعيد أن مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما أنه يعزز من فرص التعاون الأكاديمي والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرائهم بالجامعات الدولية، مشيرا إلى أن ما حققه طلاب الجامعة خير دليل علي تميز الجامعات المصرية وما صل إليه أبناؤنا من مستوى علمي في جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها قد شاركت بفريقين في مسابقة الروبوت العالمية فى الصين أحدهما من كلية الهندسة ببنها والذي يشارك بروبوت يدعم أطباء العيون في إجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين، والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا والذي يشارك بدورة بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش في المسطحات المائية والأنهار، وضم كلا من الدكتور مصطفى السيد، ومازن محمود مصطفى، وأحمد طلعت جابر علي، ومؤمن أيمن عباس أحمد.