شكرا لقرائتكم خبر عن «التمثيل التجاري المصري» بواشنطن: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ5355 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعد مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن تقريراً عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير- يوليو 2019.

وتضمن التقرير عرضا وتحليلا لإحصاءات التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، مستندا على البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، حيث تضمن التقرير عشرة حقائق رئيسية هي كالتالي:

1- زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليصل إلى 5355 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 4471 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها نحو 884 مليون دولار، وبنسبة 19.7%.

2- ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37.5% خلال الفترة يناير- يوليو من عام 2019 لتصل قيمتها إلى 1892 مليون دولار مقتربة من حدود الـ 2 مليار دولار، مقابل 1375 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار.

3- تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 31.7% لتصل إلى 1229.1 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو من العام الجاري مقابل 933.2 مليون دولار في العام الماضي، بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار، حيث مثلت الصادرات غير البترولية 65% من إجمالي صادراتنا للولايات المتحدة.

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4- نمو الصادرات المصرية البترولية إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 441.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 50% وقيمتها 221.1 مليون دولار، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35% من إجمالي الصادرات المصرية.

5- ارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنسبة 14.3% لتصل إلى 586.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 513.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018.

6- كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 112.1% لتحقق 112.3 مليون دولار مقابل 52.9 مليون دولار خلال العام السابق.

7- من ناحية أخرى بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 3463 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 3096 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018، بزيادة بلغت 367 مليون دولار، وبنسبة 11.8%.

8- انخفض عجز الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير- يوليو 2019 بنسبة 8.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

9- تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 660.4 مليون دولار وتمثل 35% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، قطع وأعمال فنية بقيمة 117.7 مليون دولار، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 62.2 مليون دولار، الملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 57.3 مليون دولار، الحديد والصلب بقيمة 52.9 مليون دولار، الأسمدة بقيمة 47.9 مليون دولار، الألومنيوم ومنتجاته بقيمة 41.7 مليون دولار، محضرات من خضر أو فاكهة بقيمة 21 مليون دولار، محضرات لحوم أو أسماك بقيمة 19.5 مليون دولار، الزجاج ومنتجاته بقيمة 18.9 مليون دولار، الخضراوات بقيمة 16.8 مليون دولار، بذور وأثمار بقيمة 11 مليون دولار، زيوت عطرية بقيمة 9.1 مليون دولار، الورق والورق المقوى بقيمة 8.9 مليون دولار، شاي وقهوة وتوابل بقيمة 7.1 مليون دولار، الفواكه بقيمة 6.9 مليون دولار.

10- وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في أجزاء وسائل النقل بقيمة 840.1 مليون دولار، حبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 491.8 مليون دولار، وقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 393 مليون دولار، الآلات الميكانيكية بقيمة 272.9 مليون دولار، سيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 192.6 مليون دولار، الحبوب بقيمة 165.5 مليون دولار، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 162.5 مليون دولار، المعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 131.4 مليون دولار.