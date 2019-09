شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تنافس على المركز الأول بأكبر مسابقة عالمية لريادة الأعمال بفنلندا والان نبدء بالتفاصيل

دعا الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب لمؤازرة الجامعة من خلال التصويت في المسابقة العالمية «VET Excellence Awards 2019: online voting» والتى تعقد «أون لاين» لنشر الوعى بريادة الأعمال.

وقال «الكردى»- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- إن الجامعة نجحت في الوصول إلى التصفيات النهائية للمسابقة للمنافسة مع مؤسسة تعليمية من دولة أذربيجان والتى ينظمها الاتحاد الأوروبى في مجال نشر فكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات مشيرا إلى أنه سيغادر إلى فنلندا أكتوبر المقبل لحضور إعلان النتيجة النهائية للمسابقة يومى 17 و18 أكتوبر.

ولفت إلى أن وصول الجامعة للنهائى في المسابقة العالمية يعد بمثابة اعتراف دولى بجهد الجامعة في مجال ريادة الأعمال وما قامت به من دمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، وما يتم تقديمه من خلال مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال لصقل مهارات الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على جميع العمداء والوكلاء خلال أول لقاء لهم مع الطلاب أو محاضرة القيام بتعريف الطلاب بهذا الأمر وتوجيههم للرابط للتصويت لجامعة الإسكندرية، حيث إن التصفيات النهائية على المركز الأول بين جامعة الإسكندرية والمؤسسة التعليمية الأذربيجانية ووضع الرابط على صفحات الطلبة ومواقع التواصل الاجتماعى لتمكين كافة المنتسبين للجامعه من طلبة وأعضاء هيئة التدريس وعاملين من مؤازرة جامعة الإسكندرية.

وأعلنت الجامعة رابط التصويت في الخطوة الرابعة من الموقع وهى: Alexandria University has reached final of the biggest international competition in «Spreading awareness towards Entrepreneurship». You are kindly requested to vote for Alexandria University to win the competition through this link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETExcellenceAwards2019