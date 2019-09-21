شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» ينظم جولة للطلاب في العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جولة لطلاب الجامعات الملتحقين ببرنامجه للتدريب الصيفي، لزيارة مبنى الجهاز الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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واستمع الطلاب لشرح تفصيلي من أحد مهندسي شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة وتفاصيل الحي الحكومي ومبنى الجهاز (والذي يتكون من 7 أدوار، بالإضافة إلى دورين للجراج ومقام على مساحة 2500 متر)، وأشادوا بمفهوم وجود مبنى كامل تخضع آليات العمل به لأحدث نظم التكنولوجيا، إلى جانب التصميم المعماري الحديث والمرن ما يسهم في توفير بيئة ملائمة للعمل ومناخ جيد يحفز الموظفين على العمل.

وأبدى الطلاب أيضا إعجابهم بفكرة تنفيذ عاصمة إدارية في مصر تضم الوزارات وأهم المؤسسات الحكومية على غرار الدول المتقدمة، كما أشادوا باهتمام الدولة بتوفير بيئة جيدة للعمل للموظف الحكومي على عكس الصورة الذهنية المتأصلة لدى البعض.

كان الجهاز قد أعلن عن توفير 100 فرصة تدريبية به لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الدولية.