التعليم العالى:3 منح دراسية من المكسيك للعام الدراسى 2019/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من دولة المكسيك للطلاب لعام 2020 والمنشورة على الموقع الإلكترونى التالى:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP_convocatoria_de_Becas_de_Exclencia_2020.pdf
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى تقديم 3 منح دراسية اعتبارًا من مارس 2020 للراغبين من مواطنى مصر، وسيتم الإعلان عن النتائج اعتبارًا من 15 يناير 2020 .
وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 27 سبتمبر الجاري، حيث يمكن تقديم كافة الترشيحات عن طريق تسليم الأوراق إلى سفارة المكسيك فى القاهرة أو التقدم عبر الموقع الإلكترونى لبرنامج إدارة التعاون الإكاديمى ( SIGCA) من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://sigca.sre.gob.mx/login
واستقبلت الجامعات على مستوى الجمهورية ما يقرب من 3 ملايين طالب بالفرق الدراسية المختلفة، إذ أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الجديد 2019/2020 فى موعدها المحدد سلفًا اليوم السبت.
وأضافت الوزارة، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التى تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد، مؤكدة أن الوزارة والجامعات ملتزمة بالخريطة الدراسية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات من قبل.
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