شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكهرباء واحدة من الاختراعات التى غيرت مصير البشرية، وحققت طفرات هائلة فى التقديم العلمى والتكنولوجى، الذى نعيشه الآن، ومئات الاختراعات والنظريات العلمية مدينة حتى الآن للكهرباء بالكثير والكثير .

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه أهم المعلومات عن رجل الأعمال الفرنسى شارل ليبون أول من أدخل الكهرباء لمصر عام 1893 أى منذ 126 عاما، بعد 13 عاما من إدخالها فى فرنسا.

1- فى عام 1893 كانت بداية الكهرباء فى مصر على يد رجل الأعمال الفرنسى شارل ليبون لتصبح مصر من الدول الرائدة فى قطاع الكهرباء.

2- كانت التطبيقات الأولى للكهرباء فى فرنسا لأغراض الإنارة فى عام 1880 أى بعد 13 عاما فقط من استخدام فرنسا للكهرباء فى الإنارة.

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3- بدأ استخدام الكهرباء فى الإنارة على يد القطاع الخاص بعد الترخيص لشركة ليبون الفرنسية بإدخال الإضاءة فى العاصمة والإسكندرية عام 1893.

4- احتكرت شركة لييون الفرنسية إنارة شوارع القاهرة والإسكندرية منذ عام 1865م بغاز الاستصباح الناجم عن تقطير الفحم.

5- احتكرت الشركة الفرنسية خدمات إدخال الكهرباء للمدن حتى عام1909 إلى أن أنشأت الحكومة المصرية مصلحة البلدية التى تولت هذه المهمة.

6- فى عام 1895 تم إنشاء أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون الفرنسية بمحطة كرموز بالإسكندرية.

7- حرصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فيما بعد على وضع الوحدة البخارية الأولى فى مصر التى يبلغ عمرها 123 عاما داخل حجرة زجاجية.

8- مازالت الوحدة المذكورة موجودة طرف وزارة الكهرباء والطاقة حتى الآن وهى بمثابة مزار تحرص الوفود الأجنبية المهتمة بالكهرباء على زيارته.