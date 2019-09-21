وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان 4 مراكز تموينية متطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يفتتح، بعد قليل، كل من وزير التموين واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 4 مراكز تموينية لتقديم خدمة متطورة من بينهم مركز العمرانية كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتي تستهدف إقامة 30 مركز خدمة بنطاق محافظة الجيزة لتغطية كافة أحياء ومراكز المحافظة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي لتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة متطورة لتقليل تدخل العنصر البشري ومحاولة للقضاء على الفساد المتواجد بالمكاتب.

كما تهدف خطة الوزارة إلى تقديم خدمة آدمية ومتميزة للمواطنين، ويستهدف المركز الجديد تقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين ومنها استخراج بطاقات بدل تالف، وبطاقات بدل فاقد، والفصل الاجتماعي، وبطاقات المستجدين.