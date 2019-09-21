الرئيس السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بتوقيت القاهرة إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يجري الرئيس السيسي سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونظم العديد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة للترحيب بالرئيس السيسي والتعبير عن حبهم وتأييدهم لسيادته ولجهوده من أجل تنمية البلاد.

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