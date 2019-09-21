أخبار مصر | الدولار يواصل الهبوط.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولار يواصل الهبوط.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عدد من البنوك تباينا في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 21 سبتمبر.

وبلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 16.36 جنيه إلى 16.46 جنيه.

ويشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض حيث أن الأسعار في انخفاض مستمر، وبلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري اليوم 16.26 جنيه، بينما كان سعر البيع 16.36 جنيه.

ونقدم لكم جدول بسعر صرف الدولار المتوقع اليوم: