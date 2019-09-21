شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأخبار المتوقعة ليوم السبت 21 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تبدأ الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2020/2019.
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية.
القاهرة.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 35 متهما لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ«جزيرة الوراق».
اﻹسكندرية.. تستضيف جمعية «رجال أعمال الإسكندرية»، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وذلك في إطار حرص الجمعية على التواصل مع كافة المسئولين ووزراء المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي مستقبلًا.
القاهرة.. يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مقر الوزارة، 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة، بالقرى والنجوع في 27 محافظة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك».
الإسكندرية.. تطبق محافظة الإسكندرية، تجربتين بكل من حي وسط، والمنتزة أول في إطار التوسع في تجارب الجمع من أسفل العقارات مباشرة من أجل القضاء على ظاهرة النباشين التي تتسبب في انتشار أكوام القمامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بوضع برنامج زمني للقضاء نهائيًا على مشكلة القمامة بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز الأخبار المتوقعة ليوم السبت 21 سبتمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.