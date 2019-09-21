شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأخبار المتوقعة ليوم السبت 21 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تبدأ الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2020/2019.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية.

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القاهرة.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 35 متهما لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ«جزيرة الوراق».

اﻹسكندرية.. تستضيف جمعية «رجال أعمال الإسكندرية»، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وذلك في إطار حرص الجمعية على التواصل مع كافة المسئولين ووزراء المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي مستقبلًا.

القاهرة.. يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مقر الوزارة، 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة، بالقرى والنجوع في 27 محافظة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك».



الإسكندرية.. تطبق محافظة الإسكندرية، تجربتين بكل من حي وسط، والمنتزة أول في إطار التوسع في تجارب الجمع من أسفل العقارات مباشرة من أجل القضاء على ظاهرة النباشين التي تتسبب في انتشار أكوام القمامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بوضع برنامج زمني للقضاء نهائيًا على مشكلة القمامة بالإسكندرية.