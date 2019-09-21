لمعلمى المدارس الخاصة.. اعرف قيمة العلاوة الاجتماعية × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيمة صرف العلاوة الاجتماعية للمعلمين فى المدارس الخاصة، وطرق تحصيلها الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات تفاصيل وقيمة العلاوة الاجتماعية. 1ـ قيمة العلاوة الاجتماعية سيتم تحميلها فقط لأصحاب المدارس الخاصة والدولية. 2ـ لن يتحمل ولى الأمر منها أى مبالغ مالية ولا تدخل فى المصاريف الدراسية. 3ـ تصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيها. 4ـ تصرف العلاوة أيضا بحد أقصى 500 جنيه. 5ـ السند القانونى لتحمل المدرسة قيمة العلاوة الاجتماعية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة. Advertisements 6ـ فى حالة وجود عجز نتيجة صرف العلاوة من ميزانية المدرسة تطبق الاجراءات الواردة فى المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420. 7ـ أى مدرسة تخالف هذه التعليمات سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة 8ـ صرف العلاوة للمعلمين ليس معناه حرمانهم من مكافأة الامتحانات 9ـ كل مدرسة ملزمة بصرف العلاوة وفق الحد الأدنى والأقصى لها دون نقص 10ـ وزارة التربية والتعليم سوف تتابع آلية تحصيل قيمتها وأيضا صرفها للمعلمين

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