بعد سحب زانتاك وإيقاف راني.. ما بدائل علاج الحموضة وقرحة المعدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

طرح عدد من الصيادلة، عدّة بدائل لأدوية "الرانتيدين" التي قررت وزارة الصحة سحبها وإيقاف تداولها بالصيدليات، قبل يومين.

كانت وزارة الصحة، قررت الأربعاء الماضي، سحب وإيقاف تداول 21 دواءً يحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بشكل "احترازي"؛ لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام.

وتستخدم أدوية "الرانتيدين" للتغلب على حموضة وحرقة المعدة، ويتناولها البعض في الكثير من الأحيان دون وصفة طبية.

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البدائل

قال الدكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، لمصراوي، إن هناك بديلًا لهذه الأصناف منها الأدوية التي تعمل عن طريق "مثبطات مضخة البروتين - Proton pump inhibitor" وتوجد هذه الأدوية بعدة أسماء علمية وهي "أوميبرازول - رابيبرازول - لانسو برازول - بانتور برازول"، لافتًا إلى أنها تعادل نفس تأثير "الرانتيدين" مع اختلاف المادة الخام.

وقال الدكتور أحمد عليوة، أمين عام نقابة الصيادلة ببورسعيد، إن هناك بدائل أيضًا منها: "Antacid - مضادات الحموضة" وينتج منها عدة فوارات بالصيدليات لعلاج الحموضة، "وH2 blocker - مضاد مستقبلات الهيستامين 2"، وينتج منها تأثير دوائي مثل الاسم العلمي "فاموتيدين".

ونصحت وزارة الصحة، المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات والتي تحمل الاسم العلمي "الرانتيدين" بمراجعة الأطباء لاستخدام البدائل المتاحة لحين ورود منشورات أخرى.

كانت وزارة الصحة، قررت وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها طبقًا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

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كما قررت الوزارة سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة.

جاء تحرك وزارة الصحة بعدما كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، النقاب الجمعة الماضية، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

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