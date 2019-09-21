أخبار مصر | ضاحي خلفان مهاجما الإخوان: اللهم لا تفرج لهم هما وزدهم غما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان مهاجما الإخوان: اللهم لا تفرج لهم هما وزدهم غما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن كل الحركات القرعا التي يقوم بها الإخونجية في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد تنفيس عن فشل عميق وإحباط شديد يشعرون به.

وأضاف "خلفان"، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، السبت: "اللهم لا تفرج لهم هما وزدهم غما".

وتابع: حكوماتنا العربية ستقاوم تيارات الفساد الإخواني إلى أن ينتهي هذا التنظيم راعي وصانع الإرهاب.