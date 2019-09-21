شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الجالية المصرية تنتظر السيسي للترحيب به أمام مقر إقامته بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع المئات من أبناء الجالية المصرية، السبت، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقباله وإلقاء التحية عليه.

وكلن الرئيس السيسي غادر، مساء الجمعة، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته