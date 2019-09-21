أخبار مصر

بطريرك الكاثوليك يكرم شباب الخريجين بمسرح كنيسة سان جوزيف بوسط البلد اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يكرم شباب الخريجين بمسرح كنيسة سان جوزيف بوسط البلد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم السبت حفل لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية  لتكريم الشباب الخريجين من مختلف كنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك بمسرح كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان.

 

يحضر الحفل الأنبا باخوم، النائب البطريركى للكاثوليك بالإضافة إلى رعاة وكهنة كنائس القاهرة والجيزة والإسكندرية، إذ دأبت الكنائس على الاحتفال بتفوق رعاياها في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك الاحتفال بالخريجين الجدد من الشباب.

Advertisements

 

في المنيا، ترأس الانبا ديمتريوس اسقف ملوي حفلا مماثلا لتكريم الخريجين في مطلع سبتمبر الجارى.

 

فى سياق آخر، يفتتح الأب بولس ساتى مدبر كنيسة الكلدان بالقاهرة نادى للطائفة فى كنيسة الأنبا انطونيوس الكاثوليكية بالفجالة وذلك عقب قداس غدا الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك الكاثوليك يكرم شباب الخريجين بمسرح كنيسة سان جوزيف بوسط البلد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا