شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حظر استخدام أية مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي (2019 /2020)، وذلك للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد لأبنائنا الطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في بيان اليوم /الجمعة/- أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

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وأشار البيان إلى أن الكتاب الدوري حظر استخدام أية مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتنبيه على مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية، وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، مؤكدا على استكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية والانتهاء منها قبل يوم 30 نوفمبر القادم.

وأضاف البيان أن الكتاب الدوري تضمن التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، مع ضرورة الالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال، وتطبيق ما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته، بالإضافة إلى التأكيد على تصعيد معلمي المستوى الأول لرياض الأطفال خلال العام الدراسي (2018 /2019) إلى المستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الحالي، وتصعيد معلمي الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي (2018 /2019) إلى الصف الثاني الابتدائي خلال العام الحالي، مع استمرار المعلمين في التدريس لنفس تلاميذهم الذين كانوا يدرسون لهم العام الماضي الذين تم نقلهم إلى المستوى أو الصف الأعلى.

وأكد الكتاب الدوري على تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، كما اشتمل على التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، والتأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية» في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة.

وأوضح البيان أن الكتاب الدوري أكد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفق أحكام القرار الوزاري رقم (193) الصادر بتاريخ 10 سبتمبر الجاري مع الإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، وغرس قيم المواطنة.