شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ اليوم تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ جامعة الأزهر، اليوم السبت، تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات ،وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالى:

تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد، الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الإثنين والثلاثاء، الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس، تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد، الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الإثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.

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كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات ،كما أكدت أن الحالات الخاصة يتم تسكينهم فى أى وقت بدء من يوم السبت 21 سبتمبر الحالى.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى منعا للتزاحم، والذى روعى فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث لن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن.