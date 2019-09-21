مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. انتحار شاب في العياط ووفاة زملكاوي ووالده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. انتحار شاب في العياط ووفاة زملكاوي ووالده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

لقى طفل مصرعه وأصيب والده إثر انقلاب سيارة جماهير الزمالك منذ قليل، على طريق الإسكندرية المتجه إلى برج العرب.

توفى منذ قليل والد الطفل مشجع الزمالك بالمستشفى، إثر انقلاب سيارة جماهير الزمالك اليوم، على طريق الإسكندرية المتجه إلى برج العرب.

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حجز عامل يدير مخزن أدوية مهربة جمركيا 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، فى منطقة المقطم.

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط شخص مقيم محافظة قنا، بحوزته "مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وخمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الاتصالات"، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية مخفاه داخل إحدى حقائبه.

تمكن العميد وائل نصار، مدير مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكافحة، من ضبط كل من "أسامة. ب"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 5779 لسنة 2015م السلام ثان "شروع في قتل"، "عباس إ"، 33 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في 3 حكم حبس جزئي ( تبديد ) بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما 250 جرام فودو، 199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام، 310 جنيهات، 2 هاتف محمول.

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير شيكات بنكية وخطابات الضمان، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين.

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز الإشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي للمصاب بالإرجوت، للتقرير.

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول انتحار شاب شنقا داخل منزله بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن المتوفى كان يتم علاجه داخل إحدى مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، لتعاطيه المواد المخدرة، وأنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه من المصحة.