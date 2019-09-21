شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحركت أعداد كبيرة من الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسى في حافلات من بروكلين ونيوجيرسى لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام مقر إقامة، والذي يصل للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة مصر فيها، بالاضافة لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة العالم.

ورفعت الجالية الإعلام وهتفت تحيا مصر وتزينت الحافلات بالإعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبالرغم من أن يوم الجمعة يوم عمل إلا أن العديد من المصريين توجهوا لاستقبال الرئيس وسط الهتافات لمصر والدعم للرئيس عبدالفتاح السيسى.

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته

الجالية المصرية تتحرك لاستقبال الرئيس أمام مقر إقامته