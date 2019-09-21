شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في بنى سويف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (أبراج الأوقاف، مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة)، وذلك السبت القادم 21 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً،وذلك لإجراء الصيانة الدورية لمغذيي الأوقاف والحرفيين اللذين يخدمان تلك المناطق.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.