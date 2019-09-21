غدًا.. البابا تواضروس يزور مصنع أدوية بأكتوبر على رأس وفد كنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، أحد مصانع الأدوية بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك على رأس وفد كنسي يضم عددًا من أساقفة المجمع المقدس ومنهم الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم وتوابعها والأنبا أرميا الأسقف العام ومؤسِّس ورئيس المركز الثقافي القبطي.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة كلمة من رئيس مجلس إدارة الشركة للترحيب بقداسة البابا تواضروس الثاني، ثم كلمة البابا تواضروس وبعد ذلك زيارة موقع إنتاج جديد وزيارة المصنع.
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