شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين «خارجية النواب» و«الدوما» حول الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وفد مجلس النواب، الذى يزور روسيا حاليًا، برئاسة كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عدة اجتماعات مع «أوماخانوف»، نائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالى، وكوناستنتين كوزاتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، وأعضاء اللجنة، و«سلوتسكى»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسى، وأعضاء اللجنة.

وتناول الوفد خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين، خصوصًا العلاقات البرلمانية، وبحث قضايا التعاون الاستراتيجى بين البلدين، وناقش تحقيق الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، كما تناول الجانبان مختلف قضايا التعاون الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية ومجالات الطاقة فى إطار استراتيجية مصر 2030، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار فى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.