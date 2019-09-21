شكرا لقرائتكم خبر عن 400 سائح يشاركون فى رحلات البالون الطائر بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت ١٩ رحلة بالون طائر فى الأقصر، أمس، على متنها ٤٠٠ سائح وسائحة من جنسيات مختلفة، التى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها مدينة الأقصر. وقال أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة شهدت انطلاق ١٩ رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة، موضحًا ان الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السياح المتوافدون من مختلف دول العالم لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية فى عاصمة السباحة العالمية، ومشاهدتها من ارتفاعات شاهقة والتقاط الصور التذكارية لها، لافتًا إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التى يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.

وأضاف أنه مع انطلاق الموسم السباحى الجديد، الذى يبدأ فى الأول من أكتوبر ستشهد رحلات البالون تزايدًا أكبر فى رحلاتها وأعدادها المشاركة بها، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة والتدابير التى اتخذتها شركات البالون بالتنسيق والتعاون مع سلطات الطيران المدنى أدت إلى زيادة وسائل الحماية والأمان للمشاركين فى الرحلات، مؤكدا مواكبة شركات البالون لكل ما هو جديد لزيادة الحماية للسياح المشاركين.