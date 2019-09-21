شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد تطوير منظومة الري والكهرباء في شوشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، تطوير منظمة الري الجديدة بمنطقة شوشة التي قام بتنفيذها مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة، بالإضافة إلي تطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة وتزويدها بمحولات جديدة، والبدء في حفر ثلاث آبار مياه جديدة لخدمة واستصلاح 400 فدان بالمنطقة، سعيًا من الجامعة لقيام المركز بالدور المنوط به خدميًا وإنتاجيًا وتعليميًا.

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رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، والدكتورمحمود عبد الهادي مدير المركز، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، ورؤساء القطاعات وكبار المهندسين بالمركز.

وأكد رئيس الجامعة خلال اجتماعه الدوري بأعضاء مركز التجارب والبحوث الزراعية بمقر المركز بشوشة أن المركز شهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاجيته في معظم المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، حيث تم إدخال تيار كهربائي إلى فتحة رقم (11) بالمركز بتكلفة بلغت أكثر من 300 ألف جنيه، وحفر ثلاث آبار جديدة بأراضي المركز تكفي لاستصلاح وري مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة للجامعة بمنطقة شوشة؛ وتُتيح زراعة محاصيل شتوية متنوعة إلى جانب المحاصيل الحقلية والخضروات، والتوسع في زراعة النخيل والزيتون والنباتات الطبية المختلفة.

وأضاف أنه تم إدخال أنواع جديدة من رؤوس الأغنام من سلالة "عساف" لتكوين سلالة جديدة ونقية للمنتجات الحيوانية للمركز، معلناً إطلاق مُسمى البيت الأخضر على أحد مباني المركز نظرًا لأعمال التشجير التي تُحيط به، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز والتي استكملت بتفقد عنابر الأغنام والماعز.