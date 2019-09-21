شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: عناصر الإرهابية سلجلوا فيديوهات دعم محمد على كأنها استجابة شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التسجيلات الصوتية التى عرضها الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامجه، "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، استجابة عدد من جماعة الإخوان لدعوة الإخوانى الهارب هانى صبرى مساندة محمد على، وظهورهم ملثمين فى تسجيلات مختلفة قاموا بتصويرها لعدد من عناصرها لإظهار الحالة كأنها استجابة شعبية لدعوة محمد على رغم إن الأمر مخطط له من قبل الجماعة، وكشف عنه الجروب السرى.

وأردف أديب،"دا من الجروب السرى بتاعهم، دا تنظيم بيشتغل، ودا هانى صبرى بيتكلم، كان قبل كده اشتغل فى كذا محاولة فاشلة، من حركة غلابة وغيرها، وبرضوا محصلش حاجة".

واستطرد أديب: "معانا نمرة تليفونه ورقمه القومى، ومعانا ساكن فيه وأكل ايه امبارح، وهو شايفنى دلوقتى وممكن أكلمه حتى فى التليفون".

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كما عرض أديب تسجيلا أخر، لشخص يقول فيه:"والله يا بشمهندس أخر حاجة سمعناها إن فى منشآت دولية طالبت مدريد بحمايته وأكيد هتستجيب يعنى، الحكومة الأسبانية بتستجيب فى المواقف اللى زى دى سريعاً، إن شاء الله يكون خير"، وتسجيلاً أخر فيه: "شباب أنا متفق مع الرأى اللى قالع أستاذ هانى صبرى أنا بس اللى اللى، معلش الفيديو قطع، اللى أنا بس عايز أقوله إن أى حد هيعمل فيديو، يا ريت يخبى وشه برضو، يعنى يخبى وشه بشكل أو بأخر، زى ما احنا كنا بنعمل فى الفيديوهات.. أى حد هيعمل فيديو يا ريت يبعتهولى على الخاص، وأنا هجهزه برضو زى ما بنجهز الفيديوهات بتاعتنا، بس أنا برضو بس بكرر على موضوع الوش، خبى الوش".

وأردف أديب: "دا أبو عمر المصرى، موجود دلوقتى بين إنجلترا وفرنسا، وهنزل رقمه القومى وتليفونه".