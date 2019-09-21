شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنارت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة مبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد باللون البرتقالي، احتفالا باليوم العالمي لسلامة المرضى. وتتعاون مصر مع منظمة الصحة العالمية فى الكتير من الملفات وخطت مصر خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. Advertisements ويشار الى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تكافلية وتتحمل تكاليف علاج غير القادرين.

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