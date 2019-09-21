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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة عين شمس تتزين استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد 2019/ 2020، والذي يبدأ صباح غد السبت أول أيامه.
وأكد الدكتور محمود المتيني أنه تم الإنتهاء من تطوير و تجميل الحرم الجامعي و تنفيذ كافة أعمال الصيانة و التجديد ، حتى يتخذ الحرم الجامعي المظهر الحضاري اللائق ، و كذلك تجديد وصيانة الحدائق و النافورة الملحقة بقصر الزعفران مقر إدارة الجامعة للحفاظ على هذا التراث التاريخي الهام و استمرار ظهوره بالشكل الأمثل للأجيال المتعاقبة .
كما انتهت أيضا أعمال تطوير الحرم الخاص بكل كلية و هو ما سينعكس إيجابا على الجانب النفسي للطلاب مع اليوم الأول للدراسة.
و صرح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن الجامعة تستقبل غدا قرابة ربع مليون طالب و طالبة من الطلاب الجدد و القدامى .
و أضاف أن الجامعة في هذا الصدد قد حرصت بمختلف قطاعاتها على تنظيم مهرجان استقبال و احتفالية كبرى مميزة من حيث الشكل و المضمون ، تحت شعار " قادرين نعملها " ، لافتا أن الفاعليات المختلفة للمهرجان تضمن أن يجد كل طالب المجال الذي يستهويه حتى ينخرط منذ اليوم الأول في الحياة الجامعية و يتعرف على كافة الأنشطة التي من شأنها ثقل شخصيته و تحقيق التوازن المطلوب فيها من خلال الجمع بين الحياة الأكاديمية و الأنشطة بمختلف أنواعها.
و من المقرر أن تشهد الاحتفالية وجود عدد ضخم من المعارض من بينها معرض الكتاب المجاني ، معرضًا للفنون التشكيلية و آخر لمخترعات الطلاب ، و كذلك معرضاً للصناعات اليدوية ، فضلاً عن نماذج المحاكاة.
هذا إلى جانب عدد من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب و رعاية الشباب و أسرة من أجل مصر المركزية و كذلك أنشطة و خدمات صندوق التكافل ، كما يشارك صندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز ؛ لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان ، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر و الضغط و الوزن .
كما تشهد احتفالات الغد بجامعة عين شمس ماراثون للدراجات و حفل غنائي لمنتخب كورال الجامعة و مسابقات رياضية متعددة منها العدو و كرة السرعة و تنس الطاولة.
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