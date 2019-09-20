شكرا لقرائتكم خبر عن معرض خيرى عائده لرعاية القطط والكلاب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك العشرات من السائحين الزائرين والمقيمين فى مدينة الغردقة من جنسيات مختلفة، بينهم ألمان وأوكران وإنجليز وسويسريون وهولنديون، بالإضافة إلى عدد من المصريين، فى المعرض الخيرى نصف السنوى الذى أقامته جمعية «بلومون» السويسرية الخيرية لرعاية الحيوانات الضالة من القطط والكلاب، بالاشتراك مع نقابة الأطباء البيطريين. وتم تخصيص العائد المادى من بيع المعروضات لحماية ورعاية وتطعيم الكلاب والقطط الضالة بالغردقة واستضافتها بإحدى المزارع وتحمل تكاليف رعايتها وتحصينها.

وقال الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين، أحد المشرفين على تنظيم المعرض، إن المعرض خصص مناطق لعرض وبيع المنتجات اليدوية والحرفية والأكلات والمشروبات المختلفة من كل دولة، لافتًا إلى أن المعرض يهدف إلى تنمية قيم رعاية وحماية الحيوانات وعدم إيذائها وبيع منتجات غذائية وصناعات يدوية وحرفية وألبومات وصور وملابس مستعملة. وأشارت مونيكا بلومون، منظمة المعرض، رئيس مؤسسة بلومون لرعاية الحيوانات الضالة، إلى أن عددًا من السائحين يحرصون على المشاركة السنوية فى المعرض، الذى يُقام كل 6 أشهر فى مدينة الغردقة.