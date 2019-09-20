شكرا لقرائتكم خبر عن «فيديوهات توعية» من كبار الأطباء بأطفال المنصورة لتثقيف الأمهات والآباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«فيديوهات توعية وتثقيف طبى من كبار الأطباء موجهة للأمهات والآباء لتعليمهم كيفية التعامل مع أطفالهم والعناية بهم منذ الولادة».. بهذه الكلمات أعلن الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن مبادرة جديدة لتثقيف وتوعية الآباء والأمهات من خلال بث سلسلة من الفيديوهات لكبار أطباء الأطفال وحديثى الولادة والمبتسرين على الموقع الرسمي لإدارة المستشفى.

وقال «الرفاعي»، في تصريحات صحفية، «إننا نهدف من وراء بث هذه الفيديوهات أن نعالج بعض الأخطاء الموجودة في متابعة الأطفال وتغذيتهم ومواعيد وأنواع تطعيماتهم وبعض الأمراض التي تفهم خطأ ويتم التعامل معها بالخطأ مما يزيد من أعراضها».

Advertisements

وأضاف «سنتحدث عن كل شيء بالتفاصيل من خلال حلقات منتظمة يتحدث فيها معظم أعضاء هيئة التدريس، وأساتذة كلية طب المنصورة ورئيس القسم، في سلسلة طويلة نتعشم أن تكون هذه الخدمة الجديدة سببا في شفاء الأطفال وهدفنا رفع الوعي لدى الآباء والأمهات، وخاصة أنه يتردد علينا الأطفال من كافة محافظات الدلتا» .

وتابع «كلما زاد الوعي الطبي انخفضت المشاكل لأننا نلجأ للوقاية التي هي خير من العلاج بمراحل وهذا سينعكس بشكل كبير على تجنب الأدوية الكثيرة التي نأخذها بالخطأ ونحافظ على ميزانية الدولة والأهم هو الرعاية الصحية للأطفال».

وأكد أن «تلك الفيديوهات سيتحدث فيها كل المتخصصين في أمراض الحساسية وأمراض الكلى وقلب الأطفال، وغيرها، فلدينا 14 وحدة متخصصة سنستعين بها لتقديم معلومات عملية طبية موثقة مضبوطة نحارب بها العشوائية على صفحات الإنترنت».