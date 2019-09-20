شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليون طالب جامعى يبدأون الدراسة السبت.. و«عبدالغفار» يدعو للانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظم اليوم نحو 2.9 مليون طالب بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعى، 2019/ 2020، وأنهت الجامعات كافة الاستعدادات من إعلان الجداول الدراسية وتجهيز المعامل والمدرجات، وصيانة المبانى والمدن الجامعية، لاستقبال الطلاب من خلال تنظيم جولات تعريفية وحفلات استقبال للطلاب الجدد والقدامى.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تبنى الجامعة العديد من المبادرات، والتى من أهمها مبادرة «الفن فى الشارع»، ومبادرة «خذ كتابًا وضع كتابًا» بالإضافة للعديد من «نماذج المحاكاة» التى تطلق فى فعاليات استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى، وذلك لدمج الطلاب فى الأنشطة المختلفة التى تقدمها الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن مبادرة «الفن فى الشارع» هى مبادرة لعمل رسومات ولوحات فنية على الجدران، وتزيين الأسوار الخارجية، ونشر الأعمال الفنية البصرية.

وأضاف الخشت أن مبادرة «خذ كتابًا وضع كتابًا»، هى مبادرة جامعية ثقافية تطلق لأول مرة فى الجامعة، وقد «اقتبسناها من مبادرة قديمة تم إطلاقها فى وسط القاهرة، تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على الكتب والمجلات والإصدارات الصحفية، وتثقيف أنفسهم، وتدوير الكتب والمجلات.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه فى إطار الوعى السياسى للطلاب، سيتم إطلاق العديد من نماذج المحاكاة مع بداية العام الدراسى، وحث الطلاب على الاشتراك فيها لرفع مهاراتهم السياسية والمجتمعية كجزء أصيل من مكونات الشخصية الوطنية الواعية التى تملك أدوات العصر والمشاركة السياسية الفعالة.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

وأكد الوزير أهمية انضباط الكليات فى تحصيل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسى، مشيرًا إلى أهمية تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، لافتًا إلى أن شعار العام الدراسى الجديد هو عام الانضباط على كافة المستويات.

وشدد عبدالغفار على أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية فى التعبير عن الرأى بوسائل الاتصال الحديثة من جانب كافة عناصر المنظومة التعليمية «أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب».

وأشار الوزير إلى أن العام الجامعى الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها؛ لدورها المهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مطالبًا الجامعات بالإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية منذ بدء الدراسة وعلى مدار العام، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان.