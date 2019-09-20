شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام فريق طبى من المعهد القومي للقلب، للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور فريد فؤاد دولة، استشارى القلب والاوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم كلا من الدكتورة ايمان جدوع، استشارى الجودة ومكافحة العدوى بالمعهد والدكتور محمود عبدالقادر أخصائي القلب والاوعية الدموية بالمعهد، وعمرو سالم استشارى الفنيين بالمعهد، ومروة رمضان مشرفة التمريض بالمعهد، وذلك للكشف على المرضى وفحصهم.

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وأشار إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، أن الفريق الطبى متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها حديثا في مستشفى العريش العام.. حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

وأكد فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن المديرية تتابع أداء أطباء معهد القلب وجهودهم في مستشفى العريش العام، وتعمل على توفير كافة السبل لراحتهم من انتقال وإقامة مميزة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى.. معربا عن شكر وتقدير مديرية الصحة لمعهد القلب على ما يقوم به من خدمة على أرض المحافظة.

يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، ويتم استقبال الحالات المرضية منذ شهر فبراير الماضى وحتى الآن.