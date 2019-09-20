شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الثاني لتأمين صحي السويس يناقش الممارسات الخاطئة لطب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام قسم الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بالسويس بالتعاون مع جمعية طب الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة المؤتمر الطبي الثاني بحضور عدد من أطباء الأطفال على مستوى الجمهورية الذي جاء تحت عنوان الممارسات الخاطئة بطب الأطفال، والذي أقيم بقاعة فندق شهير بالإسماعيلية.

افتتح المؤتمر استاذ دكتور عماد كاظم رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي، واستاذ دكتور شيرين شلبي، أستاذ ورئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور أحمد المليجي، مدير فرع التأمين الصحي بالسويس ،والدكتور محمود فتحي نائب مدير مستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس بالمحافظة.

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وقال الدكتور محمود فتحي منسق المؤتمر انه تم مناقشة الممارسات الخاطئة التي تحدث بطب الاطفال، وبرزها من اجل تصحيح المسار والحد من الاخطاء الشائعة الناتجه عن الممارسات الخاطئة ووضع آليات للعمل على تحقيق ذلك للنهوض بعلاج صحة الاطفال

وأضاف أن المؤتمر شارك فيه نخبه من اكبر اساتذة طب الاطفال بمحافظات مصر، ومختلف جامعات الجمهورية فيما ذكرت استاذ دكتور شيرين شلبي رئيسة المؤتمر

أن مستشفيات التأمين الصحي اصبح يوضع لها خطط تطوير بالتعاون مع الجامعات المختلفه ،ولفتت إلى ان المؤتمر اوضح المشاكل الشائعة التي يعاني منها طب الاطفال حيث سلط المؤتمر الضؤ على اهمية تفادي الاخطاء الطبيه في كافة التخصصات الفرعية في طب الاطفال، وتم اطلاق الدعوة في حضور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي للبدء في تفعيل شعار «مستشفيات صديقة للطفل»بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، تماشيا مع السياسة العالمية لنشر التوعية الطبية بمميزاتها لنهوض بصحة الام والطفل.

حضر المؤتمر الدكتور محمد حفني نقيب اطباء السويس والدكتور تامر البوهي امين عام نقابة الاطباء بالمحافظة محمد حواش مدير عام مستشفي التأمين الصحي. بالسويس، والدكتور محمد عبدالخالق مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.