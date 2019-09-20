شكرا لقرائتكم خبر عن «تأمين صحي السويس» يدعو للبدء في تفعيل شعار «مستشفيات صديقه للطفل»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام قسم الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بالسويس مساء الجمعة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة، مؤتمره الطبي الثاني، حضره العديد من أطباء الأطفال من كافة المحافظات والذي جاء تحت عنوان «الممارسات الخاطئة بطب الأطفال»، بقاعة فندق شهير في الإسماعيلية، وافتتح المؤتمر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي، واالدكتور شيرين شلبي أستاذ ورئيس قسم الأطفال بطب حلوان والدكتور أحمد المليجي، مدير فرع التأمين الصحي بالسويس، والدكتور محمود فتحي نائب مدير مستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس بالمحافظة.

وقال الدكتور محمود فتحي، المنسق العام، إن المؤتمرناقش الممارسات الخاطئة لطب الاطفال، من أجل تصحيح المسار والحد من الأخطاء الشائعة الناتجة عن الممارسات الخاطئة والعمل على تفاديها.

وأضاف أن هناك مخططا لتطوير مستشفيات التأمين الصحي بالتعاون مع الجامعات المختلفة، لافتا إلى أنه تم مناقشة كافة المشكلات الشائعة التي يعاني منها طب الاطفال حيث سلط المؤتمر الضوء على أهمية تفادي الأخطاء الطبية في كافة التخصصات الفرعية في طب الاطفال، واطلاق الدعوة للبدء في تفعيل شعار «مستشفيات صديقة للطفل» بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، تماشيا مع السياسة العالمية لنشر التوعية الطبية بمميزاتها لنهوض بصحة الأم والطفل.