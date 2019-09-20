- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرطة موجودة.. لأ مش موجودة".. خناقة بين الجزيرة والشرق على أفضل كذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارس قنوات الإخوان لعبة قذرة لتضليل المصريين ونقل صورة غير حقيقية لما يحدث في مصر ، سخرت قنوات أهل الشر ، التي تبث من الخارج إمكانياتها الإليكترونية لإعادتنا إلي الخلف حيث أجواء ما قبل أحداث 2011 ، لتروج لدعوات المقاول الهارب محمد علي لاسقاط مصر ونشر الفوضي في الشوارع .
علي مدي يومين أعادت قنوات الإرهابية التي تبث من تركيا إذاعة فيديوهات قديمة من أحداث ثورتي 25 يناير ، 30 يونية ، للإدعاء بنزول المصريين إلي الشوارع استجابة للدعوات الخبيثة لمحمد علي ، ومع فشلهم في الحشد أو التأثير علي المصريين الذي أصبحوا اكثر وعياً لمخططات هدم الوطن ، فلجأوا إلي المنافسة فيما بينهم علي ترويج الأكاذيب.
قناة الجزيرة التي بثت أنباء حول أختفاء رجال الشرطة والجيش من ميدان التحرير تحت عنوان " لا وجود للجيش والشرطة .. ميدان التحرير دون تأمين " ، ردت عليها قناة الشرق الإخوانية بفيديو لأحد العناصر التابعين لهم زعم خلالة أنه متواجد بأحد الشوراع الجانبية ، أن هناك تجمعات كبيرة بميدان التحرير ، تحت حماية الشرطة ، وكرر الكلمة متعمداً لتصدير مشهد كاذب بأن الشرطة تركت دورها الوطني في تأمين البلاد والمنشأت وأنضمت لهذه الدعوات التحريضية وتتولي تأمين الثوار ، لتنشر القناة علي صفحتها الرسمية الفيديو بعنوان " شباب بالتحرير : الشرطة تحمينا " .
ما بين عنوان قناة الجزيرة وقناة الشرق حقائق واضحة مضمونها الكذب والتلفيق وبث الشائعات ، وأن القائمين عليلا إدارة المحتوي الإعلامي بتلك القنوات لا يلتفقت لنقل حقائق لمشاهديه أو التأكد من مصداقية ما تبثة القنوات هذه قبل خروجها لتسميم عقول متابعيها .
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرطة موجودة.. لأ مش موجودة".. خناقة بين الجزيرة والشرق على أفضل كذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.