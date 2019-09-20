شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، تفجير سيارة مفخخة قرب مستشفى بمدينة قلات عاصمة محافظة زابل بجنوب أفغانستان، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من بينهم عدد كبير من المدنيين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.